La presenza di figli ha un effetto non trascurabile sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Nel mezzoggiorno lavora solo il 34 per cento delle donne (25-49enni) con figli piccoli, contro il 64 per cento del nord. Rispetto all’Unione europea, in Italia è maggiore l’incidenza di donne che non hanno mai lavorato per occuparsi dei figli (3,7 per cento in Ue e 11 per cento in Italia). In Italia le divergenze sono ancora più marcate. Come mostra il grafico, nel mezzogiorno il 21 per cento delle donne con almeno un figlio non è mai stata occupata per motivi legati alla cura dei propri figli. Al nord del paese invece la percentuale si ferma al 5 per cento. I dati sull’occupazione femminile in Italia continuano ad essere preoccupanti e già si vedono gli effetti sulla partecipazione al mercato del lavoro a seguito della pandemia. Se non affrontata, i passi avanti fatti nell’occupazione femminile negli ultimi anni potrebbero venir cancellati dalla attuale crisi.

