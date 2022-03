Durante la pandemia innescata dal Covid-19, le aziende di tutto il mondo hanno dovuto aumentare il loro debito per far fronte all’emergenza, raggiungendo livelli mai raggiunti prima. Secondo i calcoli del Fondo monetario internazionale, il debito delle imprese nel mondo ammontava a 83 trilioni di dollari a fine 2020. L’aumento di 8,9 trilioni di dollari del 2020 è stato per lo più dovuto all’indebitamento delle imprese delle economie avanzate e in Cina. Il problema arriva però adesso, come sottolineato dai ricercatori del Fondo: le banche centrali stanno infatti aumentando i tassi di interesse per controllare l’inflazione, rendendo così più caro il costo del debito stesso per le singole imprese (dovranno pagare interessi più alti). Sarà quindi fondamentale vedere come e se l’intervento statale per salvare eventuali imprese sarà preso secondo logiche di mercato o di politica.

