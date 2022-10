Il Partito democratico e i partiti di centrosinistra sono usciti sconfitti alle elezioni politiche del 25 settembre scorso. Con oltre il 43 per cento, la coalizione di centrodestra ha ottenuto la maggior parte dei voti e quindi dei seggi in parlamento. Ma quanti voti ha preso il Pd nel corso degli ultimi anni? Andando a vedere come è evoluto il numero assoluto di voti si nota che dalla prima volta in cui il Pd si è presentato alle elezioni ad oggi il numero è molto cambiato. Se nel 2008 infatti aveva oltre 12 milioni di voti, ora è passato a 5,4 milioni nelle ultime politiche. Bisogna considerare non solo che il tasso di partecipazione (l’affluenza) è diminuita di circa 15 punti percentuali: passando dal 78 per cento al minimo storico del 63 per cento di due settimane fa. Inoltre, se si osserva il valore assoluto dei voti ottenuti alle precedenti politiche (2018) il Pd aveva ottenuto circa 6,2 milioni di voti.

