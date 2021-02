Quando l’economia ripartirà sarà fondamentale aiutare chi ha perso il lavoro a trovarne subito uno nuovo. Per questo i centri per l’impiego avranno un ruolo fondamentale. Secondo i dati, l’Italia è il paese con la minor percentuale di lavoratori che ha trovato un lavoro grazie ai centri per l’impiego.

