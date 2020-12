Ad aprile 2020, la presidenza del Consiglio ha promosso il numero verde 1522 (telefono rosa) per le vittime di violenza e stalking con campagne pubblicitarie. Nei mesi del lockdown (marzo-giugno), il numero delle chiamate è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Come sottolineato da alcuni ricercatori, il boom potrebbe essere legato anche alle campagne pubblicitarie in merito.

© Riproduzione riservata