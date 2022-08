L’economia italiana ha avuto un rimbalzo molto significativo dopo la crisi innescata dal Covid-19: la produzione sta tornando ai livelli pre pandemici già nel 2022. È una ripresa veloce, soprattutto se confrontata con la crisi del 2008 e 2012, in cui si è mai del tutto tornati ai livelli pre crisi. Come però sottolinea il Fondo monetario internazionale nell’ultimo rapporto sull’Italia, la nostra crescita tendenziale è ancora molto debole. Quello che manca alla nostra economia è una serie di riforme strutturali che possano aumentare la crescita che, via via, si è sempre più affievolita: se nel periodo 1997-2007, la crescita media annua è stata dell’1,5 per cento, durante il periodo 2010-2011 si è abbassata all’1,3 per cento per poi arrivare allo 0,8 per cento durante il 2014-2019.

