A inizi anni ’90 in Cina, più del 50 per cento degli occupati nelle città lavorava in imprese pubbliche. Oggi, quasi il 90 per cento dell'occupazione urbana è in piccole imprese di proprietà. Con il settore statale che continua a ridursi, tutta la creazione netta di nuovi posti di lavoro proviene da aziende private.

