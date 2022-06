La Banca centrale europea ha chiuso la settimana scorsa un vertice di emergenza con la decisione di accelerare l’implementazione di un nuovo strumento contro la frammentazione dei tassi di interesse. Per cercare quindi di mantenere al minimo gli spread. Lo spread fra Italia e Germania, la differenza cioè fra i tassi di rendimento dei buoni ordinari del tesoro a dieci anni e del bund tedesco, è infatti aumentato in maniera vertiginosa evidenziando i rischi di frammentazione fra i paesi europei. Come recentemente sottolineato da Isabel Schnabel del Comitato esecutivo della Banca centrale europea la vulnerabilità ai rischi di frammentazione europea scomparirà solo con modifiche fondamentali all’architettura istituzionale della zona euro. La politica monetaria, in capo alla Bce, sarà fondamentale nei prossimi mesi.

© Riproduzione riservata