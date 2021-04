Secondo il risultato di uno studio a firma di alcuni dei più importanti economisti americani, il «sogno americano» sta scomparendo. Nello studio pubblicato alcuni anni fa, gli economisti confrontano i redditi familiari dei bambini all'età di 30 anni (aggiustati per l'inflazione) con i redditi familiari dei genitori all'età di 30 anni. I risultati rilevano che il 90 per cento dei bambini nati nel 1940 guadagnava più dei genitori, rispetto al 50 per cento dei bambini nati negli anni '80. La più grande diminuzione di mobilità si ha per le famiglie della classe media. Gli autori concludono che la causa di questa drastica riduzione della mobilità negli Stati Uniti negli ultimi 50 anni è principalmente dovuta alla crescita della disuguaglianza. Per questo, l’unica soluzione non è solo crescere di più come paese ma avere una ripartizione più equa della crescita per tutta la distribuzione dei redditi.

© Riproduzione riservata