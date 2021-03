Secondo uno studio appena pubblicato, da aprile a ottobre 2020, il 30 per cento dei pazienti curati dal Covid-19 all’ospedale Gemelli di Roma ha registrato sintomi da stress post traumatico. In altri eventi traumatici (attacco 11 settembre, terremoto in Asia 2011), la percentuale di pazienti con sintomi post-traumatici era stata inferiore.

