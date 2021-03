Oggi sono più di 100.000 i decessi in Italia per Coronavirus. Il grafico in questa pagina cerca di evidenziare l’evoluzione (e la velocità) dei decessi dall’inizio della pandemia. Come si può vedere, in alcune settimane di novembre/dicembre 2020 registravano 5.000 decessi

Alcuni ricercatori americani, hanno stimato un “moltiplicatore di lutto” per ogni morto da covid. Hanno cioè stimato, usando dati demografici sul campione americano, il numero medio di individui che verranno afflitti dal decesso un parente stretto (definito come nonno, genitore, fratello, coniuge o figlio) per ogni morte per Covid-19. Se anche in Italia usiamo lo stesso rapporto, significa che quasi 1 milione di persone ha vissuto "direttamente" il decesso di un parente stretto.

