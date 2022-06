In Italia il 35,5 per cento delle persone che hanno fra i 15 e i 64 anni non hanno un lavoro, non lo stanno cercando attivamente, non sono disponibili immediatamente al lavoro o entrambi. Nel 2021, circa una persona su quattro (il 26,4 per cento) in Europa si trovava in questa situazione. Circa 74 milioni di persone. Le differenze però fra paesi sono molto grandi: come detto, l’Italia registra il tasso più alto di persone che non partecipano al mercato del lavoro. E se guardiamo alla differenza fra uomini e donne, il dato femminile è quasi 20 punti percentuali in più rispetto a quello maschile: il 44,6 per cento delle donne non fa parte del mercato lavorativo rispetto al 26,4 per cento degli uomini. In numeri assoluti significa che sono più di 8,2 milioni le donne nel nostro paese fuori dalla forza lavoro. Un dato da emergenza sociale ma che nessun governo sa affrontare.

