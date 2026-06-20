Per la Cina e l’India l’Ia è una grande opportunità, l’Occidente la teme

L’intelligenza artificiale avrà un influsso positivo per l’economia secondo il 77 per cento dei cinesi e il 65 per cento degli indiani, mentre gli Usa sono il paese in cui vengono avvertiti maggiormente i rischi per l’economia nazionale: il 40 per cento, contro il 24 che intravvede un ruolo propulsivo. Mentre l’Italia è al penultimo posto nella classifica globale di comprensione dell’Ia
Il rapporto con l’intelligenza artificiale resta ancora ondeggiante tra un limbo di positività e l’accrescersi di tinte fosche e preoccupazioni. La comprensione di che cosa sia l’intelligenza artificiale è abbastanza chiara al 54 per cento degli italiani (in crescita di 4 punti rispetto al 2025). Nonostante questa crescita il nostro paese si colloca al penultimo posto nella classifica globale di comprensione dell’Ia, superato in peggio solo dal Giappone (48). Le divisioni tra continenti La val