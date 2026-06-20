Per la Cina e l’India l’Ia è una grande opportunità, l’Occidente la teme

L’intelligenza artificiale avrà un influsso positivo per l’economia secondo il 77 per cento dei cinesi e il 65 per cento degli indiani, mentre gli Usa sono il paese in cui vengono avvertiti maggiormente i rischi per l’economia nazionale: il 40 per cento, contro il 24 che intravvede un ruolo propulsivo. Mentre l’Italia è al penultimo posto nella classifica globale di comprensione dell’Ia