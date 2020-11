Nei prossimi mesi si sentirà sempre più parlare del vaccino per il coronavirus. L’ultimo è quello di Pfizer cha ha annunciato di aver trovato un vaccino che funziona nel 90 per cento dei casi. E' utile dunque non tanto seguire gli annunci, quanto avere sempre a portata di mano una sintesi sullo stato dell’arte della corsa al vaccino. Per questo, aggiorneremo la tabella che trovate qua sotto con i dati che l’istituto americano Milken Institute rende disponibile.

© Riproduzione riservata