La soddisfazione per l’intesa con il partner è espressa dal 38 per cento degli italiani: il dato europeo più basso. Le persone che affermano di sentirsi veramente amate in Italia e Germania sono il 30 per cento

San Valentino, la festa dell’amore per convenzione, è appena passato e per le cenette romantiche, secondo le stime di Fipe, gli italiani dovrebbero aver speso circa 330 milioni di euro. Al festival di Sanremo, intanto, sono andate in scena le canzoni che hanno per tema l’amore, ma non decantano il suo esplodere, il suo illuminare la vita, bensì il suo tramonto, la fine delle storie.

L’arte di amare, per citare un vecchio libro di Fromm, è sempre più difficile nella nostra società e a rendere il tutto complesso è la tendenza a trasformare i sentimenti in una merce stereotipata, con l’evidente risultato di alimentare il mismatch tra realtà e rappresentazione.

Le persone più soddisfatte della propria vita sentimentale le rintracciamo in America Latina e Asia. I colombiani sono i più soddisfatti e i thailandesi guidano l’appagamento per l’intesa col partner, mentre giapponesi e coreani del sud hanno i livelli di soddisfazione più bassi.

I dati

Sono i risultati della ricerca di Ipsos Global Advisor in trenta paesi. Le persone che affermano di sentirsi veramente amate in Italia e Germania sono il 30 per cento. In Francia troviamo la quota più bassa: 19 per cento. Unico paese del vecchio continente in cui i sentimenti sembrano ancora veleggiare un po’ è la Spagna, con il 44 per cento di persone che si sente veramente amata.

In Gran Bretagna si scende al 38, in Irlanda e Svezia al 35, in Ungheria al 28 e in Belgio al 27. Non va meglio sul fronte della vita sentimentale e sessuale. Gli appagati in Germania sono il 22 per cento, in Svezia il 18, in Francia il 17, in Ungheria il 20, in Belgio il 21, in Italia il 23 e in Gran Bretagna il 27 per cento. Solo in Spagna il dato riesce a superare un terzo della popolazione (34 per cento).

Complessivamente il quadro europeo, compreso quello spagnolo, appare lontano dal 48 per cento della Colombia, dal 43 del Cile, dal 42 del Messico o dal 40 del Sudafrica. Anche il tasso di intesa con il partner è annebbiato nei paesi europei. Gli unici veramente soddisfatti sono gli olandesi che vantano un 65 per cento di persone decisamente paghe della relazione con il proprio partner. In Italia si crolla al 38 per cento ed è il dato europeo più basso.

Peggio di noi solo i coreani del sud (24 per cento) e i giapponesi (21 per cento). I francesi con il loro 40 per cento di soddisfatti dell’intesa col partner scavalcano, anche se di poco, gli italiani. Sotto quota cinquanta per cento troviamo i polacchi (41), gli ungheresi (44) e i tedeschi (48). Sopra quota cinquanta per cento ci sono i belgi e gli irlandesi (51), gli spagnoli (53), i britannici (55), mentre gli svedesi sono al 50 per cento di soddisfazione per l’intesa col partner. Le relazioni amorose sono diventate sempre più fragili e instabili, ma anche più complesse e faticose.

Il capitalismo emotivo

Per il filosofo Byung-Chul Han la società di oggi ha eroso la capacità di amare veramente. L’amore, per il filosofo, è stato livellato a una formula di compiacimento e la persona cui dedicarsi è spesso spogliata della sua alterità e trasformata in un oggetto di diletto: una cosa da possedere, una proprietà. Le conseguenze si rintracciano certamente nella perdita di profondità e autenticità delle relazioni, ma anche in quella nefasta ascesa dei femminicidi e della violenza sulle donne.

Se le dinamiche del mercato hanno influenzato ormai la sfera delle relazioni amorose, il capitalismo emotivo, come lo chiama la sociologa Eva Illouz, ha trasformato le emozioni in entità da valutare, esaminare, discutere, contrattare, quantificare e mercificare.

La reificazione dell’amore e le difficoltà di amare sono fenomeni complessi che riflettono i cambiamenti nella società e mostrano quanto, nella società dello spettacolo permanente (della ricerca di applausi per sé, del mettersi in scena nella realtà e sui social), sia diventato difficile coltivare relazioni autentiche e significative, di contro quanto sia divenuto facile ridurre anche l’amore a un mero oggetto di consumo.

Nota metodologica. Sondaggio condotto da Ipsos in 30 paesi sulla sua piattaforma online Global Advisor e, in India, sulla sua piattaforma IndiaBus, tra venerdì 20 dicembre 2024 e venerdì 3 gennaio 2025. Campione: 23.765 adulti di età pari o superiore ai 18 anni

