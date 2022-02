La Russia è ovviamente molto più potente in campo militare rispetto all’Ucraina. Ma forse non per tutti è chiaro quanto quest’ultimo paese è numericamente inferiore se si confrontano le rispettive potenze militari. Secondo i dati raccolti dal Global fire report e Statista, la Russia possiede per esempio 772 arei caccia, l’Ucraina invece 69.

