Il coronavirus ha colpito in modo diverso paesi diversi. E le misure economiche adottate dai governi per aiutare l’economia sono state diverse da paese a paese. Una cosa però è certa: i paesi più ricchi hanno messo più soldi sul tavolo. Tra i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo, invece, il sostegno fiscale da parte dei governi è stato più limitato a causa dei vincoli finanziari. Secondo le più recenti stime del Fondo monetario internazionale, nel 2021 le politiche di sostegno all’economia nei paesi avanzati sono ancora in media pari al 6 per cento del Pil. Per i paesi in via di sviluppo il sostegno è inferiore all’uno per cento. Questi numeri evidenziano ancora una volta le differenze e disuguaglianze che paesi con un’economia avanzata hanno rispetto a quelli che sono più indietro. E che, con molta probabilità, da questa crisi usciranno ancora più colpiti.





