Nell’anno scolastico 2019-2020 aumenta ancora il numero di alunni con disabilità nelle scuole italiane (+3,5 per cento degli iscritti). Secondo l’Istat, il 23 per cento di alunni con disabilità non è riuscito a partecipare alla didattica a distanza tra aprile e giugno. Un dato preoccupante.

