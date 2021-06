Il Fondo monetario internazionale ha di recente sottolineato che porre fine alla pandemia innescata dal coronavirus è possibile, ma richiede sforzi ulteriori di coordinamento a livello globale. La ripartenza delle economie globali è strettamente legata all’andamento delle campagne vaccinali di ogni singolo paese. E i dati dimostrano fino ad oggi che i paesi più poveri sono molto più indietro rispetto a quelli più ricchi. Guardando ai dati aggregati per continente, si nota che alla fine di maggio 2021, meno del 2 per cento della popolazione africana era stata vaccinata. Al contrario, quasi il 40 per cento della popolazione negli Stati Uniti e oltre il 30 per cento in Europa aveva già ricevuto almeno una dose del vaccino. Le disparità si allargheranno ulteriormente tra i paesi ricchi e quelli più poveri, che ancora lottano per vaccinare gli operatori sanitari.

