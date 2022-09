Una cosa è certa: chiunque sarà a capo del prossimo esecutivo avrà fra i numerosi compiti anche quello di ottenere la fiducia degli italiani. Nel senso letterale del termine. Secondo una recente pubblicazione di Gallup, società di sondaggi statunitense ma che opera in diversi paesi, nel 2022, il 41 per cento degli italiani ha espresso fiducia nel proprio governo nazionale. Un dato alto se si confronta con lo storico (il precedente massimo si era registrato nel 2009 con il 40 per cento degli intervistati). Un dato importante ma che mostra come la maggioranza degli italiani (sei su dieci) non riponga fiducia nel governo nazionale.

