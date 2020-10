Sebbene non vi sia alcun conteggio ufficiale, i ricercatori stimano che circa 500 milioni di persone abbiano contratto il virus a livello globale, con un tasso di mortalità globale oscillante tra l'1 per cento e il 5 per cento. La pandemia si è verificata in tre ondate nel 1918 e nel 1919: la prima nella primavera del 1918, la seconda (e la più mortale) nell'autunno del 1918 e la terza nella primavera del 1919. Il grafico rappresenta indica le morti ogni 1.000 persona in Regno Unito.