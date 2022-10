In attesa del voto di fiducia al governo è giusto ricordare come è variata la quota di ministre donne negli ultimi anni. Con il governo Meloni, la percentuale di ministre sarà meno del 25 per cento. Solo nel governo Renzi il numero di ministre era uguale a quello di ministri.

Bisogna torna indietro di 9 esecutivi (Prodi II – dal 2006 al 2008) per avere la stessa percenutale di donne ministre.

© Riproduzione riservata