La repentina crisi politica italiana che ha portato allo scioglimento delle camere ha affrettato l’inizio in piena estate della campagna elettorale. C’è chi decide di puntare sulla pubblicità cartacea (con i “cartelloni” pubblicitari che in queste settimane tappezzano le città) e chi preferisce invece la pubblicità sui social network. In quest’ultimo caso, Meta, la società che possiede Facebook, pubblica per motivi di trasparenza rapporti giornalieri sul numero di annunci che sponsorizzano tematiche politiche. Sono numeri che vengono poi rivisti e corretti nel tempo, ma già analizzando i primi dati a disposizione si può capire chi è ad investire più di tutti.

© Riproduzione riservata