La pandemia Covid-19 ha colpito in modo diverso i diversi paesi del mondo a seconda di come è stata (o meno) gestita la pandemia stessa. E così, anche i loro mercati azionari hanno registrato guadagni o perdite. I mercati asiatici hanno chiuso il 2020 con segni positivi, decisamente diverso rispetto alle controparti in Europa e negli Stati Uniti.

© Riproduzione riservata