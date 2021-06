In tutto il mondo ci sono circa 1,6 miliardi di unità di unità di aria condizionata, ma non sono distribuite in modo omogeneo. Paesi più ricchi hanno una copertura quasi totale. In Giappone circa il 91 per cento delle famiglie ha l’aria condizionata in casa. In India invece circa il 5 per cento.

