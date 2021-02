La guerra al virus è diventata oramai una gara di velocità in cui prima si arriva al traguardo nel vaccinare la popolazione e prima si finisce. Nonostante quindi le incertezze per le economie globali siano assai elevate, quasi tutte le stime di crescita economica son state riviste negli ultimi tempi grazie all’inizio delle campagne vaccinali in molti paesi. Nelle ultime previsioni del Fondo monetario la crescita globale per il 2021 è ora al 5,5 per cento, 0,3 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di ottobre. Detto questo, anche se la contrazione delle economie è meno grave di quanto precedentemente stimato, rimane la peggior contrazione globale dal tempo della Grande depressione. Secondo una recente analisi sempre del Fmi, si prevede che nel 2021, oltre 150 economie avranno redditi pro capite al di sotto dei livelli del 2019. Un numero che diminuisce a circa 110 economie nel 2022.

© Riproduzione riservata