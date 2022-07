La relazione annuale presentata oggi dall’Istat, l’Istituto di statistica nazionale, contiene numerosi dati interessanti. Colpisce quello della percentuale di donne che occupano posizioni di vertice all’interno delle istituzioni pubbliche.

Nel 2020 le donne occupavano il 15,9 per cento delle posizioni di vertice nelle amministrazioni pubbliche. Nelle amministrazioni centrali sono oltre il 20 per cento mentre il dato resta sotto il 10 per cento nelle regioni e nelle città metropolitane del paese.

Se osserviamo la distribuzione territoriale, si nota come la percentuale di donne in posizione di vertice più bassa si registra in Campania (6, 7 per cento), mentre è nella provincia di Trento quella più alta (22,7 per cento).

Questi dati evidenziano ancora una volta le grandi differenze di genere presenti nel nostro paese e come il mercato del lavoro penalizzi in maniera significativa la carriera delle donne. La parità di genere, anche nel pubblico, è tutt’altro che vicina.

