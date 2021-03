Il numero di domande per partecipare a corsi di alta specializzazione (i cosiddetti Master in business administration o Mba) sono aumentate dopo 5 anni in cui continuavano a diminuire. Secondo gli ultimi dati disponibili, se nel 2019 solo il 30 per cento dei corsi delle più rinomate scuole di business americane vedeva il numero di application aumentare, nel 2020 oltre 2 su 3 delle stesse hanno registrato una crescita delle domande. Sembra controintuitivo: spendere molti soldi per un corso di alta specializzazione quando il mondo affronta uno delle più gravi pandemie degli ultimi decenni e il mercato del lavoro è tutt’altro che florido. Ma non lo è. Tipicamente infatti gli alunni riempono le scuole di business e gli altri corsi di laurea specializzanti durante le recessioni economiche per uscire da un mercato del lavoro problematico e aumentare così le proprie credenziali e conoscenze.

