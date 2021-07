Il grafico evidenzia i prezzi dell’energia elettrica da diverse fonti. In particolare viene espresso il costo «livellato dell’energia»: una misura sintetica per tenere in considerazione tra le altre cose il costo iniziale di costruzione dell’impianto elettrico e la sua manutenzione. È molto significativo vedere la diminuzione del costo dell’energia da fonti rinnovabili. Per esempio, solo 10 anni fa era molto più economico costruire una nuova centrale elettrica che brucia combustibili fossili piuttosto che costruire un nuovo impianto solare fotovoltaico o eolico. L’eolico costava il 22 per cento e il solare era il 223 per cento più costoso del carbone. Ma nel giro di un decennio, la situazione si è completamente invertita e per esempio il prezzo dell’energia da fotovoltaico è diminuito dell’89 per cento. Una situazione molto impressionante se si pensa alla magnitudine della diminuzione di un prezzo.

