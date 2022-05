Nel Regno Unito, l’inflazione media ha raggiunto il 9 per cento ad aprile. Secondo un’analisi dell’Institute for Fiscal Studies, per le famiglie più povere inglesi l’inflazione ad aprile è stata di oltre il 10 per cento (10,9), mentre per le famiglie più ricche è stata del 7,9 per cento. Tre punti percentuali in meno. Il motivo è dovuto alla componente energetica dei prezzi: l’aumento dei prezzi dell’energia colpisce in modo sproporzionato le famiglie più povere che spendono circa l’11 per cento del bilancio familiare per l’energia (gas ed elettricità) mentre rappresenta solo il 4 per cento per le famiglie più ricche. Nel Regno Unito, come in molti paesi europei, Italia compresa, l’inflazione sta aumentando soprattutto per l’aumento dei prezzi energetici. In media, secondo il centro di ricerca, ogni famiglia inglese spenderà 60 sterline in più per la spesa energetica al mese.

© Riproduzione riservata