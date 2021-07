Il livello di istruzione gioca un ruolo chiave nella ricerca di lavoro. Secondo gli ultimi dati, il tasso di occupazione dei neolaureati in Italia è uno dei più bassi di tutta Europa. Solo in Grecia e Italia il tasso è inferiore al 70 per cento. In media in Europa il dato è più dell’80 per cento.

