Con la formazione del nuovo esecutivo, abbiamo il sessantottesimo governo della storia repubblicana italiana. Il governo Draghi – insediatosi a febbraio 2021 – diventa così l’undicesimo governo più longevo del nostro paese. Se consideriamo l’intero periodo repubblicano, in Italia si sono registrati un governo ogni anno e due mesi. Considerando invece un periodo più recente (da inizio degli anni 2000), l’Italia ha avuto tredici governi. Una media di un governo ogni anno e mezzo. Il continuo e rapido susseguirsi di nuovi esecutivi alla guida del paese non è un male di per sé, ma innegabile è l’instabilità politico-economica che esso porta. Secondo i dati raccolti nel Cross National Time Series Data Archive dal 1989 al 2019, l’Italia è il paese – per cui si hanno dati – che in media ha registrato il maggior numeri di crisi governative nell’arco degli ultimi 30 anni.

