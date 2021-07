La quota di popolazione che vive nelle aree urbane è cambiata negli ultimi secoli. Dati delle Nazioni unite dimostrano come nel 1800 oltre l’85 per cento della popolazione in Italia viveva in aree rurali. Nel 1950 invece la percentuale era pari a meno del 45 per cento. Nel 2000, il 33 per cento.

