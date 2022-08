La diga di Hoover è stata costruita tra il 1931 e il 1935 ed ha creato il lago Mead, il lago artificiale più grande degli Stati Uniti. Il lago Mead si trova sul fiume Colorado, al confine con gli stati dell'Arizona e del Nevada, e venne creato per sfruttare la produzione di energia idroelettrica. Il lago fornisce acqua per bere e irrigare a milioni di persone in sette stati nella zona occidentale degli Stati Uniti. E non è mai stato così asciutto. Secondo i dati del Water Operations Control Center, infatti, il livello di riempimento a fine luglio era di poco più di 1.000 piedi (316 metri circa). Il dato più basso da quando la diga è stata riempita e lontano dalla piena capacità raggiunta in passato (nel 1999 si registravano oltre i 1200 piedi). È questo uno dei risultati della forte siccità che le zone occidentali del paese stanno registrando in questi anni e sintomo di un cambiamento climatico ormai inevitabile.

