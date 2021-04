All’inizio della pandemia molti ricercatori si chiedevano che effetto avrebbe avuto sulla natalità dei mesi successivi. Se inizialmente si prevedeva un aumento delle nascite, i primi dati hanno smentito questa idea. Fra i tanti paesi che hanno registrato un calo demografico, il grafico qua sotto evidenzia il caso della Spagna. Si stima che il numero di bambini nati in Spagna a dicembre 2020 e gennaio 2021 sia diminuito di circa il 20 per cento rispetto all’anno precedente. Un numero pari a circa 6.000 nascite in meno in ogni mese dell’anno. Anche in Italia i dati evidenziano un calo delle nascite. Ovviamente è possibile che l’anno prossimo si possa registrare un effettivo aumento in tutti i paesi. Ma è un punto importante da affrontare da un punto di vista di politiche pubbliche, soprattutto visto lo sbilanciamento demografico presente in molti paesi (europei in primis).

