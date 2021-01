Il 2020 è stato l’anno della pandemia di Covid-19, milioni di persone hanno perso il lavoro e i livelli di povertà sono aumentati in molti paesi. Soprattutto quelli più poveri. Ma il 2020 non è stato un anno negativo per tutti. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, la ricchezza degli americani più ricchi è aumentata di più di un quarto (il 25 per cento) rispetto ai valori del dicembre 2019. L’indice Bloomberg Billionaires è una classifica giornaliera delle persone più ricche del mondo divisa per settore di attività, area geografica e cittadinanza. Viene aggiornata con i valori delle azioni e del patrimonio delle singole persone alla chiusura dei mercati azionari. I ricchi americani non sono un’eccezione: se consideriamo i più ricchi in Cina per esempio, la loro ricchezza è aumentata addirittura del 64 per cento. I più ricchi in Italia? Son diventati più ricchi di «solo» il 5 per cento.

© Riproduzione riservata