Il Mediterraneo è uno delle tante tratte in cui migranti perdono la vita nel cercare di raggiungere l’Europa. Usando i dati del Missing Migrants Project dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, le seguenti mappe rappresentano le fatalità che occorrono in altre rotte usate da migranti per raggiungere altre destinazioni. Non solo quella del Mediterraneo, ma anche dell’Africa nord-occidentale, della rotta dei Balcani.

Ad ogni modo, basta allargare un po’ la lente per vedere i punti (e i confini) in cui più decessi avvengono per motivi migratori (dal confine Usa-Mexico a quello della Libia)

© Riproduzione riservata