Una delle conseguenze della pandemia innescata dal coronavirus è l’aumento del tasso di risparmio in tutti i principali paesi avanzati. Nel secondo trimestre 2020, il tasso di risparmio delle famiglie europee ha segnato il record del 24,6 per cento. Ebbene, dietro questo dato si cela un’enorme differenza a seconda delle caratteristiche delle famiglie. Alcune persone hanno perso il lavoro o si son viste tagliare lo stipendio, e son andate a usare (se disponibili) i risparmi precedentemente accumulati. Altre invece, non hanno perso il lavoro e i lockdown gli ha reso più difficile spendere i propri guadagni. Il risparmio di quest’ultime è stato così elevato da compensare di gran lunga il calo del risparmio delle famiglie più colpite. Il grafico, con dati della Bank of England e riferito al periodo di luglio 2020, evidenza l’aumento (o la diminuzione) del risparmio a seconda del reddito delle famiglie.

© Riproduzione riservata