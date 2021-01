Più posti di lavoro negli Stati Uniti persi durante la crisi in industrie che pagano salari medio bassi. I posti di lavoro in queste industrie sono diminuiti di oltre il doppio (11.3 per cento) rispetto ai posti di lavoro nelle industrie a salario medio e quasi quattro volte di più rispetto alle industrie ad alto salario.

© Riproduzione riservata