In molti paesi, i programmi di sostegno dei vari governi sono riusciti a limitare il numero di fallimenti di molte aziende durante la pandemia da coronovarius. Una combinazione di varie politiche pubbliche (garanzie sui prestiti, moratorie sui pagamenti, etc) ha contribuito a mantenere la liquidità durante un periodo di calo dei ricavi delle vendite. Interessante è confrontare l’evoluzione del numero dei fallimenti ora, rispetto a quelli avvenuti durante la crisi economica più recente (2007-2008). Osservando il grafico sottostante della Banca mondiale, è evidente come le due crisi siano molto diverse quando si parla di fallimenti: durante la crisi economica di più di 10 anni fa, il numero di fallimenti è stato nettamente superiore rispetto a quello attuale. Man mano che questi programmi verranno gradualmente ritirati potranno emerge crisi di solvibilità.

