Nell’anno scolastico 2018/2019 le scuole italiane hanno accolto 8.580.000 studenti di cui circa 860.000 di cittadinanza non italiana. Nelle regioni con un’incidenza più elevata di alunni con cittadinanza non italiana, le seconde generazioni (nati in Italia ma senza cittadinanza) costituiscono la maggioranza. Il grafico mostra a livello regionale la percentuale di alunni nati in Italia, ma senza cittadinanza italiana.

