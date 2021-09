L’utilizzo del passaporto vaccinale che dimostra lo stato personale della vaccinazione (o test negativo), è sempre più importante in Italia dal rientro delle vacanze. Dal 1° settembre è obbligatorio per l’accesso ai treni, arei, traghetti e per tutto il personale scolastico e universitario. Anche gli studenti universitari che dovranno seguire le lezioni in presenza sono obbligati a mostrare una certificazione verde. Se andiamo a vedere cosa succede negli Stati Uniti, dove la pandemia è tornata a registrare numeri preoccupanti, l’obbligo di mostrare un “certificato vaccinale” dipende dai vari stati. Secondo i dati raccolti dalla Technology Review del Mit, solo 7 stati su 50 prevedono l’obbligo di dimostrare lo stato vaccinale grazie a un’app. Sono invece 22 gli stati che hanno vietato in qualche modo la possibilità di richiedere obbligatoriamente tale informazione.

