Per ridurre significativamente morbosità, complicanze e mortalità per influenza, è necessario raggiungere coperture vaccinali elevate nei gruppi di popolazione target, in particolare negli anziani con più di 65 anni e nei soggetti ad alto rischio di tutte le età. L’obiettivo dovrebbe essere quello del 75 per cento. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute il tasso di copertura vaccinale è pari al 54,6 per cento della popolazione over65, e 16,8 per cento della popolazione totale.

