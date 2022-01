Secondo quanto individuato in un recente rapporto, a livello globale, il 10 per cento più ricco delle persone (771 milioni di individui) emette in media 31 tonnellate di Co2 per persona all’anno ed è responsabile di quasi la metà (il 48 per cento) delle emissioni globali di Co2. Il 50 per cento più povero è responsabile di quasi il 12 per cento delle emissioni globali di carbonio nel 2019. La disuguaglianza globale nelle emissioni pro capite è dovuta a grandi disuguaglianze nelle emissioni medie tra i paesi e a disuguaglianze ancora più grandi nelle emissioni all’interno di ciascun paese. Guardando ai dati storici, dal 1990 le emissioni dell’1 per cento più ricco delle persone sono aumentate più velocemente di qualsiasi altro gruppo per due motivi. Il primo, è l’aumento superiore alla media del reddito e della ricchezza di questo gruppo rispetto agli altri. Il secondo è l’impatto sulle emissioni Co2 dei loro investimenti.

