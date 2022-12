L’Istat ha recentemente pubblicato l’aggiornamento sul censimento della popolazione residente in Italia nel 2021. Per la prima volta, l’istituto ha reso disponibile i dati delle persone senza tetto e senza fissa dimora iscritte nei registri dei comuni di tutto il territorio nazionale. Le persone senza fissa dimora e senza tetto risultano essere circa 100mila (96.197), di cui il 62 per cento è di nazionalità italiana. Sono più uomini che donne e l’età media è di 41 anni. Osservando la differenza di nazionalità si vede come sono più giovani i senza fissa dimora stranieri (età media 34 anni), mentre chi possiede la cittadinanza italiana è in genere più anziano (45 anni). Sei grandi città italiane racchiudono oltre il 50 per cento di persone senza fissa dimora: a Roma sono oltre 22mila (il 23 per cento del totale), subito dopo vengono Milano e Napoli. Sono dati che sicuramente sottostimano la realtà del fenomeno, ma che danno per la prima volta una fotografia della situazione nel nostro paese in cui la casa, non è ancora un diritto per tutti.

© Riproduzione riservata