Con le elezioni di Joe Biden, non solo Kamala Harris è diventata la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti d’America, ma mai così tante donne sono al Congresso. Considerando i seggi di entrambe le camere del Congresso, 144 su 539 seggi totali sono stati vinti da donne. In altre parole, il 27 per cento dei componenti del 117° congresso (2021-2023), la percentuale più alta di sempre. Il dato è diverso a seconda del partito: il 40 per cento dei seggi democratici alla Camera è di donne, mentre solo il 13 per cento di quelli repubblicani. Un risultato ancora lontano dalla parità di genere, ma decisamente migliore del passato. Si pensi che fino agli anni Settanta, uno dei modi più comuni per una donna di entrare nel Congresso era succedere al marito o padre defunto: delle 90 donne che prestarono servizio alla Camera tra il 1916 e il 1980, 31 furono elette al seggio del marito dopo la sua morte.

