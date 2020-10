Paolo Acciari e Salvatore Morelli hanno studiato i dati amministrativi degli italiani relativi a tutte le dichiarazioni di successione presentate a partire dal 1995. Nello specifico, i dati delle dichiarazioni di successione indicano che i patrimoni ereditati in Italia non solo sono aumentai sempre più di valore nel corso del tempo, ma son anche diventati sempre più concentrati nelle mani di poche persone. l flusso annuale di tutti i trasferimenti di ricchezza è quasi raddoppiato in proporzione al reddito reddito disponibile delle famiglie italiane, che sale dal 9,6 per cento al 18,5 per cento 18,5 per cento. Nello stesso periodo, al contrario, è crollato il tassi di risparmio delle famiglie italiane. I ricercatori dimostrano anche come il peso della tassazione su questi trasferimenti sia invece diminuito nel tempo. I dati confermano per l’ennesima volta come le disuguaglianze non siano più sostenibili.

