Le crisi di governo in Italia sono sempre dietro l’angolo. Quanto se ne parla sui giornali? Un analisi sui dati storici del quotidiano la Repubblica

Le crisi di governo in Italia si sa sono all’ordine del giorno. In settantaquattro anni di storia della Repubblica italiana, dal 1948 ad oggi, sono 67 i governi susseguitesi alla guida del Paese, con una media di 1,1 all’anno. Ad oggi il governo Draghi è già più lungo di molti altri: per durata in giorni è già ventesimo. Il primo resta il governo Berlusconi II in carica dal 11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Eppure, si sente sempre parlare di crisi di governo. Soprattutto nei giornali. Andando ad analizzare tutti gli articoli pubblicarti sul quotidiano La Repubblica dal 1984 (primo anno di disponibilità dell’archivio in formato digitale) ad oggi, possiamo analizzare quante volte viene citata la “crisi di governo”. Questo piccolo e semplice esercizio porta alla luce che l’attuale legislatura registra il valore più alto registrato fino ad oggi. Lunga vita alla prossima crisi di governo.

