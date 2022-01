Nella conferenza stampa odierna, il presidente Draghi ha sottolineato come l’intenzione del governo sia quella di mantenere la didattica in presenza per le scuole. Il premier ha sottolineato come l’utilizzo della didattica a distanza aumenti le disuguaglianze fra gli studenti e le studentesse del paese. Qua sotto evidenziamo alcuni dei dati che nel tempo abbiamo raccolto in tema di disuguaglianza nell’apprendimento e differenze territoriali in Italia nell’utilizzo della didattica a distanza.

