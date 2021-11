Molto spesso una mappa, un grafico o un semplice numero spiegano più che mille editoriali e articoli di giornale. E molto spesso esistono studi in riviste scientifiche nazionali e internazionali in cui si possono trovare informazioni e dati assai utili. Sono studi di ricercatori e ricercatrici che hanno speso ore e ore a ricercare e capire il fenomeno.

A Domani vogliamo arricchire il dibattito pubblico con numeri e ricerche. Vogliamo avvicinare il mondo della ricerca al mondo dell’informazione di tutti i giorni. Vogliamo arricchire il dibattito quotidiano di studi, dati e ricerche e così per sviluppare opinioni basate su dati di realtà. È modo utile per evitare che l'informazione dia risalto a vicende che non sono rappresentative della realtà, un modo utile per dare al lettore una corretta rappresentazione del mondo che è poi l'obiettivo ultimo di un giornale.

Per questo, principalmente pubblichiamo grafici e mappe in due circostanze:

(1) Settimanalmente, con la pubblicazione di dati nella rubrica «I dati di domani» che esce ogni lunedì

(2) In approfondimenti, che partono dalla lettura di ricerche e working paper appena pubblicati su riviste e giornali scientifici



Hai una ricerca pubblicata o in attesa di pubblicazione che pensi possa essere interessante per Domani? Cerchiamo pubblicazioni, studi e database che aiutino a spiegare le grandi questioni di attualità e le tematiche che a Domani vogliamo raccontare (dalla disuguaglianza economica e sociale ai cambiamenti climatici).

Compila questo form o inviaci una mail a data@editorialedomani.it

Spesso un grafico vale più di mille parole,

© Riproduzione riservata